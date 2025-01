Donnaup.it - Aspirapolvere senza fili: cosa considerare prima dell’acquisto?

Autonomia della batteria: quanto tempo può funzionare l’di dover essere ricaricato? È importantela durata della batteria in relazione alle dimensioni della tua casa e alle tue esigenze di puliziaL’autonomia della batteria è uno dei fattori più importanti daquando si acquista un. Questo perché la durata della batteria determina quanto tempo l’può funzionaredi dover essere ricaricato. È fondamentale valutare attentamente questo aspetto in relazione alle dimensioni della tua casa e alle tue esigenze di pulizia.Se hai una casa di grandi dimensioni o se hai bisogno di pulire diverse stanze, potrebbe essere necessario uncon una batteria a lunga durata. In questo caso, dovresti cercare un modello che offra almeno 30-40 minuti di autonomia.