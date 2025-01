Lapresse.it - Ascolti Tv, De Martino non si ferma più, ‘Affari Tuoi’ sfonda muro 7 mln e 32.2%

Nella serata tv di ieri, lunedì 20 gennaio 2025, in access su Rai1 Cinque minuti 5.088.000, 24.47%; Affari Tuoi 7.019.000, 32.25%; Striscia la Notizia su Canale5 2.890.000 telespettatori, share 13.28%. Su La7 Otto e mezzo senza Lilli Gruber influenzata con Giovanni Floris al suo posto 2.095.000 telespettatori, share 9.59%. Su Rai3 Il cavallo e la torre 1.381.000, 6.59%; Un posto al sole 1.422.000, 6.50%. Su Rete4 4 di sera 1.146.000 telespettatori, share 5.44%, e 977.000, 4.45%.In prima serata su Rai1 Il Conte di Montecristo 5.781.000 telespettatori, share 31.36%. Su Canale 5 Il Grande Fratello 2.311.000 telespettatori, share 17.32%. Su Italia1 Avengers: Age of Ultron 1.143.000 telespettatori, share 6.56%. Su Rai2 Boss in incognito 1.012.000, 5.94%. Su La7 La Torre di Babele – Il mondo nuovo di Donald Trump 831.