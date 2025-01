Ilrestodelcarlino.it - Arriva la commissione speciale contro la crisi delle culle sul Titano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Contrastare la denatalità, il tema della sicurezza e anche quello dell’emergenza Ucraina. Tre i temi centrali ieri al ritorno sui banchi del Consiglio grande e generale. Partendo dal calo dei nuovi nati messo sotto la lente in aula da un ordine del giorno di Repubblica Futura. E alla fine l’odg viene approvato all’unanimità. "Il tema ha un’importanza fondamentale per il futuro del Paese – dice Antonella Mularoni di Repubblica Futura – Le riforme fatte nella precedente legislatura sono state un passo in avanti, ma crediamo che vadano adottate misure più significative, che evitino alle donne di dover scegliere tra maternità e lavoro e possano offrire un aiuto concreto alle famiglie". Al segretario di Stato Matteo Ciacci il compito di parlare per il Congresso. "Il tema è attuale. Il governo ne ha già attuata una parte – dice – nei giorni scorsi è stata convocata la primasull’andamento demografico, è un segnale importante.