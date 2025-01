Ilfattoquotidiano.it - Arresto “torturatore” libico, Nordio “valuta” le accuse della Corte internazionale. Fratoianni: “Non gli compete, trasmetta atti in Procura”

Quando sono i migranti a finire nelle carceri libiche, tra rice torture, magari dopo essere stati fermati nel Mediterraneo dalle navi regalate dall’Italia alla cosiddetta guardia costiera, il governo Meloni non fa una piega. Anzi, non perde occasione di sottolineare i rapporti col governo di unità nazionale di Tripoli e di ringraziare per il contrasto alle partenze. Proprio il rapporto con Tripoli potrebbe aver spinto il Guardasigilli Carloa “re” la trasmissione formale altore generale di Romarichiesta dipenale(Cpi) del cittadinoNjeem Osama Elmasry, noto come Almasri. A capopolizia giudiziaria libica, è stato arrestato domenica a Torino. Lalo accusa di crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani: torture e abusi commessi nel centro di detenzione di Mitiga a Tripoli, di cui era responsabile.