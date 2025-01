Quotidiano.net - Anziani legati e violenza sessuale su una paziente: orrore e maltrattamenti in casa di riposo

Viterbo, 21 gennaio 2025 –in unadidi Latera, in provincia di Viterbo: si indaga per. I carabinieri della compagnia di Montefiascone e i colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanià di Viterbo hanno eseguito sei ordinanze di applicazione di misure cautelari, tre in carcere e tre di sospensione dall’esercizio delle funzioni. Le persone interessate sono sei operatori socio-sanitari accusati diai danni deglipresenti in struttura. L’indagine, partita nella primavera dello scorso anno, è scattata dopo la denuncia dei famigliari e a seguito delle confidenze di alcuni ex operatori che hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri di Capodimonte. Hanno raccontato una serie di abusi tali da spingere il procuratore Paolo Auriemma e il pm Flavio Serracchiani a installare telecamere all’interno delladi