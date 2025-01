Iodonna.it - "Anti-bacio", indossato a mo' di visiera per celare la vista, già amatissimo sui social. E pensare che la First Lady ha rischiato di non poterlo indossare...

C’è un dettaglio che, nel secondo Inauguration Day di Donald Trump, ha rubato la scena ancor più dei discorsi ufficiali e dei volti illustri presenti al Campidoglio: il cappello blu navyda Melania Trump. L’accessorio, elegante e misterioso, ha consentito all’ex modella edi diventare protagonista assoluta della cerimonia. Il perché è semplice: non si è trattato solo di una scelta di moda, ma di un manifesto di raffinatezza e indipendenza, siglato dalla mano esperta del designer americano Eric Javits. Inauguration Day 2025: tutti i look guarda le foto Il cappello a falda larga di Melania Trump: com’è fatto?Il cappello scelto da Melania non è un cappello qualunque, ma una creazione unica, concepita per essere sia pratica che iconica.