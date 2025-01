Lanazione.it - “Anima mundi 2025”: la 17° edizione del Concorso internazionale di musica sacra

Pisa, 21 gennaio- L’Opera della Primaziale Pisana e la Rassegna diindicono il 17°di Composizione. La rassegnaè un appuntamento consolidato tra i più importanti e prestigiosi del genere a livello. L’omonimodi composizione è nato per valorizzare e dare continuità storica e artistica alla Cappellale del Duomo e alla sua ricchissima tradizionele. L’Opera della Primaziale Pisana ha, infatti, tra i suoi fini istituzionali la promozione della conoscenza della storia e dell’arte, in ogni sua forma e manifestazione culturale, che abbia riferimento al complesso monumentale. Per questadelè stato scelto il testo Salve Regina da sviluppare per voce di soprano solista, coro a quattro voci SATB, con accompagnamento di organo e quintetto d’archi composto da violino primo, violino secondo, viola, violoncello e contrabbasso.