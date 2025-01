Ángel Torres risponde a Laporta | Sono passati cinque anni

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-21 17:03:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!ha volutore alle lamentele di Joancon alcune parole raccolte da programma ‘Jugones’: “Qui devono giustificare il pareggio”. Il presidente dell’Azulón ha parlato all’uscita del Colosseo dopo le parole pronunciate lunedì dal massimo dirigente del Getafe: “L’arbitraggio a Getafe è un peccato. Che quel rigore non sia stato concesso a Koundé è uno scandalo. Uno scandalo. “Dovresti ripeterlo più volte.” Lo ha detto Joanlunedì scorso dopo la sfida al Colosseo tra Getafe e Barcellona. Un incontro che, a tre giorni di distanza, va ancora forte.Questa volta è statore al microfono di Jugones: “Qui tutti parlano perché devono giustificarsi. Tranne il Getafe, che non deve giustificare nulla”ha detto.