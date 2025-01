.com - Ancelotti, futuro in bilico: dall’addio al Real al sogno Roma

(Adnkronos) – Ildi Carloè un rebus. Gli ultimi risultati del suoMadrid non stanno soddisfacendo Florentino Perez, tanto che in Spagna si sono rincorse le voci che vorrebbero l’ex tecnico, tra le altre, di Milan e Napoli a rischio esonero. I Blancos sono primi in Liga con due punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, sono fermi al 20esimo posto nella classifica generale di Champions League con soli nove punti. A due giornate dalla fine della prima fase della massima competizione europea insomma, la qualificazione è, incredibilmente, ancora in. Al presidente delinoltre non è andata giù la pesante sconfitta in Supercoppa spagnola rimediata dal Barcellona, che ha battuto i Blancos con un sonoro 5-2. Questi risultati, insomma, avrebbero indotto la dirigenza a una riflessione anche su, che però non sembra avere intenzione di lasciare a breve il Bernabeu.