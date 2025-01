Tvpertutti.it - Amici news, nuovo allievo a sorpresa: è guerra tra i cantanti (VIDEO)

Il daytime di24, andato in onda martedì 21 gennaio 2025, ha portato nuove sfide e, inevitabilmente, tensioni tra gli allievi. Tra gare a squadre e l'ingresso di untalento, la competizione si fa sempre più serrata. La giornata si è aperta con una gara a squadre basata sui cavalli di battaglia. Ogni team poteva schierare un solo cantante, ma a decidere chi avrebbe rappresentato ciascuna squadra erano gli avversari. La sfida prevedeva che i concorrenti scegliessero una cover già eseguita nelle puntate precedenti, con un obiettivo chiaro: l'ultimo classificato avrebbe penalizzato l'intero team, facendogli perdere un punto nella classifica della gara di domenica.Come prevedibile, questa dinamica ha scatenato non poche polemiche. Le squadre di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno selezionato Mollenbeck per rappresentare il team di Lorella Cuccarini, giustificando la scelta con il fatto che il cantante avrebbe meno estensione vocale e un repertorio più limitato rispetto agli altri.