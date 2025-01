.com - Alfa, sold out il live al Forum di Assago, nuova data nel 2026

annuncia ilout dellazero del prossimo tour aldie ne aggiunge un’altra nelinaugura il 2025 con una bella notizia: il concerto del 29 ottobre 2025 all’Unipoldi Milano, primadel suo atteso tour nei palazzetti, ha già registrato il-out. Una partenza travolgente per un artista che ha già conquistato il cuore di migliaia di persone. E non finisce qui:ha sorpreso ancora una volta il suo pubblico, annunciando unaa Milano per il. Il 20 aprile, infatti, l’artista tornerà all’Unipolper un altro imperdibile evento. Il 2025 e ilsi prospettano altrettanto intensi, conpronto a regalare al pubblico nuovi importanti appuntamenti. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.Il calendario completo29.