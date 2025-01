Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Basciano: “Non ho mai perseguitato Sophie Codegoni. La verità verrà fuori”. Il pubblico ministero chiede un nuovo arresto per stalking

si è presentato all’udienza davanti al Tribunale del Riesame, dopo la decisione del pm Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella dire gli arresti domiciliari per il trentacinquenne, accusato dinei confronti dell’ex compagna, modella e influencer.Infattiera stato arrestato, lo scorso 21 novembre, e scarcerato il 23 novembre, dopo che il suo difensore, l’avvocato Leonardo D’Erasmo, durante l’interrogatorio a San Vittore, aveva depositato alla gip Anna Magelli alcune chat e la promessa – contenuta in una scrittura privata legata a vicende civilistiche – della rinuncia alla querela.Promessa che la ex concorrente del “Grande fratello Vip” non ha mantenuto, come ha ribadito nel suo interrogatorio, davanti ai pm, dove ha spiegato anche il tenore di alcune chat e ne ha consegnate altre per rafforzare la sua tesi accusatoria.