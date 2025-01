Anteprima24.it - Alburni, torna alla normalità la viabilità messa a rischio dal maltempo dei giorni scorsi

Tempo di lettura: 2 minutiPostiglione (Sa)- È ritalanei comuni degli, tra cui Postiglione, dove l’emergenzae neve dei, aveva messo a, alberi, reti viarie e aree pubbliche. Settimane in cui sindaci, uffici tecnici, agenti della Polizia Municipale e Protezione Civile, insieme alle ditte specializzate, hanno lavorato per fronteggiare situazioni di pericolo.Nel territorio del comune di Postiglione, dopo l’esondazione del fiumetadopo 24 ore, l’emergenza ghiaccio e neve che aveva reso in poche ore impraticabile il manto stradale e lacompletamente paralizzata facendo attivare una task force comunale che in tempi record è intervenuta per evitare disagi e consentire ai cittadini il transito su tutte le strade, si è ritrovato alle prese con una serie di alberi caduti e acrollo a causa delle forti raffiche di vento di questiche avevano spinto il sindaco Carmine Cennamo ad emanare un’ordinanza di divieto di transito sul tratto di strada comunale che interessa Viale della Rinascita per ilcrollo di diversi alberi ad alto fusto.