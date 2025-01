Lanazione.it - Al Museo Galileo i documenti storici di sismologia e meteorologia

Firenze, 21 gennaio 2025 – Lunedì 27 gennaio, alle ore 17 nella prestigiosa cornice deldi Firenze (Piazza dei Giudici, 1), si terrà la presentazione del Polo Documentario Storico Italiano della. Questo progetto è avviato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con il, con l'obiettivo di creare un archivio digitale pubblico e centralizzato disismologici e meteorologici. Tradizione scientifica italiana L’Italia ha una lunga tradizione nell’osservazione scientifica di, iniziata nel XVII secolo con la prima rete meteorologica a Firenze e proseguita nel Settecento con i primi strumenti per la registrazione dei terremoti. Questa tradizione ha portato alla creazione di una vasta rete di osservatori, sia pubblici che privati, gestiti talvolta anche da ordini religiosi come Barnabiti, Scolopi e Gesuiti.