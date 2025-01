Bergamonews.it - Al Conca Verde al via la nuova edizione di “Cinema e psicologia”

Bergamo. Mercoledì 5 febbraio prende il via ladella rassegna, un appuntamento storico diche, dal 2009, mette in dialogo il linguaggio delcon quello dellaper accompagnare il pubblico in un percorso di riflessione su tematiche legate all’esperienza e alla complessità della natura umana.Il tema dell’del 2025 è quello del mostro, inteso come l’estraneo o lo sconosciuto che è racchiuso in ognuno di noi e di cui si può essere più o meno consapevoli. Quella presenza che vive nel nostro inconscio e che si manifesta in forme e modalità diverse. I 5 titoli individuati saranno, come di consueto, accompagnati dall’analisi di 5 psicologi e psicologhe professionisti che accompagneranno il pubblico in un percorso di scoperta e indagine della tematica.