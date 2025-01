Lanazione.it - Aggredita in ospedale: “Ferita da un paziente che mi ha tirato il telefono, ho paura ogni giorno”

Prato, 21 gennaio 2025 – “Invisibile. Mi sono sentita invisibile, inascoltata, non considerata. Forse è per questo che non mi è venuto in mente neanche di chiedere uno spostamento o di cambiare lavoro”. La storia di Lina Noviello, addetta alle pulizie che un anno fa è stataall’Santo Stefano di Prato, si connette con un altro fatto di cronaca avvenuto a inizio gennaio, sempre nella stessa struttura ospedaliera. Nella notte tra il 5 e il 6 di questo mese, due infermiere e un’oss sono state assalite da undel reparto psichiatrico. Una di loro è stata trascinata per i capelli nel corridoio. È proprio sul problema delle violenze sui lavoratori che la Cisl Firenze Prato ha organizzato, nella mattinata di ieri nell’Aula Magna di Careggi, un convegno: “Stop aggressioni lavoratori.