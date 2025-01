Terzotemponapoli.com - Zoff e Conte da Napoli-Juventus all’azzurro della Nazionale

A Radio Kiss Kiss, nel corsotrasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Dino, (inoltre) ex ctitaliana. Di seguito le sue parole. “Ilmerita la posizione che occupa, ci sono buone speranze per arrivare lontano. Però bisogna restare coi piedi per terra perchè il cammino è lungo.? Lacomincia a diventare pericolosa, ha pareggiato tantissimo, ma è in ripresa e sarà uno scontro importantissimo”. Antonio come il Trap?“Trapattoni esono diversi caratterialmente,è più duro rispetto al Trap. Qualche similitudine c’è in effetti.è stato un mio allievo negli Europei del 2000, era una mezz’ala straordinaria. Era completo come centrocampista, faceva bene tutto. Poi aveva una personalità enorme e sononto per ciò che sta facendo”.