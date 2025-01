Lanazione.it - Zenith strepitosa: colpo a casa della capolista

Leggi su Lanazione.it

CALCIO SERIE DgrossoPrato, che espugna il campoForlì, imponendosi per 3-2, ed esce per la prima volta dalla zona play out del girone D di serie D raggiungendo quota 22 punti. Un successo dedicato a Ciprian Grosu, collaboratore del sodalizio di via del Purgatorio, che sta lottando per la vita in ospedale da una settimana. Parte forte la formazione di. Al 5’ conclusione insidiosa di Petrelli, a lato non di molto. Al 13’ il Forlì trova il vantaggio: cross dalla sinistra di Farinelli, pennellato per la testa di Lombardi che non lascia scampo a Brunelli e porta avanti i suoi. LaPrato accusa ile rischia di crollare pochi minuti dopo, quando ancora Petrelli centra il palo stavolta con un bel tiro dal limite. Passato lo spavento i pratesi provano a tornare in partita e si rendono pericolosi con un bel contropiede fra Cellai e Falteri, con Nistri che per poco non arriva alla deviazione vincente in area di rigore.