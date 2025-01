Juventusnews24.com - Zebras Juventus: bianconeri primo club ad avere una squadra iscritta al campionato di Kings League! I dettagli

di Luca Fiorettiadunaaldi! Tutti inel comunicato ufficialeGiornata molto importante in casa. Ilbianconero, come annunciato in un comunicato ufficiale, diventa ilad affiancare unaaldiItaly grazie a una collaborazione esclusiva conFC.COMUNICATO –diventa ilad affiancare unaaldiItaly, grazie a una collaborazione esclusiva conFC, lapresieduta dal creator di Stardust e tifoso bianconero Luca Campolunghi, che prenderà parte allaItaly, in programma nelle prossime settimane. Questa collaborazione rappresenta la visione deiche saranno coinvolti nell’innovativo e spettacolare torneo di calcio a 7 che sta conquistando sempre più appassionati in Italia e nel mondo e che ha visto lo svolgimento della finalissima della prima edizione dellaWorld Cup Nations di domenica scorsa (12 gennaio) all’Allianz Stadium.