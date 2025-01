Zonawrestling.net - WWE: In arrivo NXT Evolve, ecco cosa sappiamo del nuovo show

La WWE si prepara a un importante cambiamento nel suo palinsesto, con il ritorno del brandin una veste completamente rinnovata. NXT Level Up verrà infatti sostituito da NXT, unil cui debutto è previsto nei prossimi mesi.Il progetto NXTera già stato tentato in passatoSecondo quanto riportato da Sean Ross Sapp, l’idea di riportare in vita il brandnon è nuova. “Il concept esisteva già anni fa”, ha rivelato il giornalista, “ma quando tentarono inizialmente di filmarlo, il risultato non fu soddisfacente.” Tuttavia, questa nuova versione dovrebbe presentare “un approccio completamente”.Il ritorno di Gabe SapolskyDave Meltzer ha rivelato che Gabe Sapolsky, la mente creativa dietro l’originaleWrestling, sarà coinvolto nel progetto.