Wanda Nara la meravigliosa festa per la figlia Icardi escluso | Calma del guerriero

La difficile separazione trae Mauroè protagonista delle cronache rosa di tutto il mondo da diverse settimane. I due, infatti, sarebbero al centro di una forte contesa che sarebbe arrivata anche nelle scrivanie delle autorità giudiziarie argentine. La showgirl avrebbe chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine per sfrattare il calciatore dalla loro casa a Buenos Aires e avrebbe deciso anche di denunciarlo per violenza di genere.Al centro del conflitto tra i due ex coniugi anche l’affidamento delle figlie Francesca e Isabella, che sarebbe stato richiesto per sé da Mauro. Di recente, però, le due ragazze stanno trascorrendo del tempo con la mamma, che ha anche organizzato un meraviglioso party di compleanno per i 10 anni della maggiore delle due, compiuti domenica 19 gennaio 2025.