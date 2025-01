Panorama.it - Walker, il Milan compra il coraggio che Conceicao non gli ha dato

Il crollo tecnico ed emotivo nel secondo tempo di Torino, sconfitta contro la Juventus che ha allontanato in maniera preoccupante la zona Champions League, ha definitivamente convinto ildella necessità di correre sul mercato per provare a raddrizzare la stagione. Ci sono due componenti nel ragionamento che Sergio Conceição e i dirigenti stanno facendo: due o tre caselle sono scoperte e c’è bisogno di rinforzi di qualità ma, soprattutto, c’è urgenza di innestare carattere in uno spogliatoio che dall’inizio dell’annata si dimostra troppo fragile e ondivago.Ecco perché la candidatura del difensore inglese Kyliesi è fatta così solida da considerare l’affare in chiusura a breve. Il laterale che si è riempito di gloria e trofei nel Manchester City di Pep Guardiola e a 90 presenze, le ultime da vice capitano, nella nazionale Inglese è il profilo perfetto per rispondere alle esigenze di Conceição.