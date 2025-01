Lanazione.it - Volontari salva-ambiente. Case Bruciate più pulita: "Raccolta plastica e sporcizia"

Pulire il quartiere da mozziconi, residui e rifiuti. Sensibilizzare la popolazione, accogliendo suggerimenti da tradurre in iniziative e far conosce nuovi luoghi. Il tutto, favorendo la partecipazione e l’incontro.ieri mattina ha risposto presente all’appuntamento dedicato alla cura del territorio e dei beni comuni, promossa da Retake, in collaborazione con l’associazione di quartiere. Armati di guanti, pinze e sacchetti isi sono ritrovato in via Raffaele Omicini e una volta indossate le pettorine hanno pulito le strade e il parco. All’iniziativa hanno partecipato numerosi cittadini e tante famiglie con bambini. A spiegare il progetto è Silvia Manni, referente Retake di Perugia: "Ogni mese andiamo in un quartiere, questo è il quarto appuntamento - racconta -. Non vogliamo sostituirci al servizio Gesenu, ma puntiamo a sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più piccoli, sull’importanza dell’e a non gettare le cose per terra.