Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 17ma giornata di Superlega. Bottolo demolisce Perugia, Lanza decisivo contro Monza

Leggi su Oasport.it

17ªDIMATTIA: La partita migliore nel momento più importante.con 20 punti e percentuali stratosferiche, il 68% di positività in ricezione e il 63% in attacco, 3 muri e 2 ace.YURI ROMANÓ: Non basta la super partita dell’opposto azzurro a Piacenza per espugnare Milano. Resta comunque una delleprestazionistagione con 26 punti, un ottimo 59% in attacco, un muro e 3 ace.FILIPPO: Nel giorno più importante, nel momento più difficile, l’ex azzurro trova una prestazione straordinaria che permette a Taranto di respingere l’assalto dinello spareggio salvezza. Chiude il match con 30 punti, il 39% in ricezione e uno stratosferico 64% in attacco, con anche due ace.LORENZO CORTESIA: Verona non è solo Keita.