Juventusnews24.com - Vlahovic Chelsea, nuova opzione per il futuro? La rivelazione: «Tra la Juve e gli inglesi ci sono discorsi già avviati». Cosa filtra

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per ildel centravanti bianconero? Spunta unadi mercato: le ultime novitàL’ultimadella Gazzetta dello Sport parla di un Dusanin uscita dal calciomercatogià in questa sessione o, al più tardi, in quella estiva. Ildel numero 9 bianconero potrebbe portarlo in Premier League.Sulle tracce del centravanti serbo ci sarebbe il, squadra che ha già mostrato segnali di apprezzamento nei suoi confronti in passato.ampi quelli tra i bianconeri e la società londinese, con il nome dell’ex viola che potrebbe diventare uno di quelli più caldi.Leggi suntusnews24.com