Ilgiorno.it - Vive per 18 anni nascosta al mondo, sfruttata nei laboratori cinesi clandestini: chi è la ragazza “fantasma” scoperta a Brescia

, 20 gennaio 2025 – A scuola non è mai andata e di italiano non conosce una parola.fa la sua mamma l’ha allontanata dal padre, che è restato con suo fratello maggiore. Da allora non si sono più visti. L’unica prova della sua esistenza in vita e della presenza in Italia è l’atto di nascita, siglato in provincia di Rovigo, dove ha vissuto almeno per il primo anno della sua vita. Il controllo La protagonista della vicenda è unacinese che ha appena compiuto 18. Nell’aprile dello scorso anno incappò in un controllo delle forze di polizia in provincia di, nella zona della Bassa: un’estesa pianura dove d’estate si boccheggia dal caldo e in inverno ci sono nebbia e umidità.a parte Qui si nascondono tantitessili, oltre a quelli legalmente esistenti.