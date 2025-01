Lapresse.it - Verbania, Barry Callebaut assume interinali. Lavoratori: “Mancanza di rispetto”

“Le ultime decisioni dell’azienda sono a mio avviso provocatorie, non hanno alcuna logica nella fase delle trattative” e sono anche “inaccettabili”. Così il sindaco diGiandomenico Albertella a proposito della comunicazione della, azienda belga di cioccolato con sede a, che dopo aver comunicato mesi fa l’intenzione di chiudere lo stabilimento venerdì ha annunciato l’assunzione di tre, secondo i sindacati per tenere i volumi a livelli elevati prima della chiusura. Oggi le rsu Cisl hanno proclamato otto ore di sciopero e un presidio davanti alla fabbrica dove sono presenti una quarantina di persone. A rischio più di 100 posti di lavoro. Alle 13 è previsto un tavolo in Regione Piemonte con l’assessora Chiorino e i rappresentanti sindacali. Presenti anche gli esponenti del PD locale, Riccardo Brezza e Giacomo Molinari.