Lapresse.it - Verbania, 64enne spara e uccide il figlio al termine di una lite

Un uomo di 64 anni è in stato di fermo con l’accusa di aver ucciso ilcon un fucile domenica sera aldi unanella loro abitazione di Ornavasso in via Conciliazione nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La vittima, un 34enne che abitava con il padre, sarebbe stata uccisa con colpi d’arma da fuoco di un fucile legalmente detenuto dall’uomo che si trova ancora in caserma dai carabinieri per essere interrogato dal pm di turno. Verrà trasferito in carcere. In corso indagini per ricostruire il movente dell’omicidio.