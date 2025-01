Donnapop.it - Valerio Scanu fa una confessione su Maria De Filippi: ecco cosa ha rivelato (ma la pace è ancora lontana…)

Denon hanno mantenuto un buon rapporto dopo l’esperienza ad Amici di lui e lo scorso novembre, proprio il cantante ha confermato di esser stato querelato dalla conduttrice.Nel 2017,ha denunciato per diffamazionee di recente, quest’ultimo, rilasciando un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di voler farcon la conduttrice: “Se mi riferivo a lei quando ho detto che ho pestato i piedi a persone importanti? Sì. Detto questo a me farebbe piacere parlarle”.E: “All’epoca dei fatti sono stato consigliato in maniera sbagliata. Poi ero giovane, deluso e anche un po’ arrabbiato. Però mi prendo tutta la responsabilità“., comunque, è tornato a parlare del suo rapporto conDenello studio di Domenica In.ha detto?ha dettosuDe?Ospite di Mara Venier,ha parlato –una volta – diDee su come lo abbia aiutato a finire al Festival di Sanremo con il brano Per tutte le volte che, che poi lo ha portato alla vittoria: “Per me era l’anno dopo Amici, Pierdavide Carone invece eranella scuola e aveva scritto due brani molto belli, uno era Di Notte e l’altro era Per Tutte le Volte Che”.