Usi i cotton-fioc per pulire le orecchie? Smetti di farlo subito: ecco perché

Non usare ilperle: vi spieghiamo la ragione per cui usare i bastoncini di cotone è un rischio.La pulizia delleè un’abitudine diffusa che molti associano all’uso dei bastoncini di cotone. Tuttavia, evidenze scientifiche e consigli medici mettono in luce come questa pratica possa essere non solo superflua ma anche dannosa. Il cerume, spesso visto come un intruso da eliminare, svolge in realtà un ruolo cruciale nella protezione dell’orecchio.Non utilizzare iperle– notizie.comIl cerume è una sostanza cerosa prodotta naturalmente nel condotto uditivo esterno. La sua funzione è quella di lubrificare e mantenere morbida la superficie del condotto, proteggendola da traumi e infezioni cutanee. Grazie alle sue proprietà a pH acido, il cerume ha anche effetti antibatterici.