US Acli, Londra nuovo presidente provinciale: il direttivo

Tempo di lettura: 2 minutiNlla splendida cornice di Villa Amendola, si è svolto il Congressodell’U.S., l’Associazione di Promozione sociale e sportiva che rappresenta in Irpinia oltre 18.000 iscritti in più di 200 Società e gruppi sportivi di base.L’Assemblea congressuale, sul tema “Sportivi per Costituzione”, è stata presieduta dalNazionale Damiano Lembo ed ha visto la partecipazione di 96 delegati che hanno animato il dibattito, eletto ildel Comitatoe i delegati al Congresso Regionale e a quello Nazionale.La relazione introduttiva è stata svolta da Giampaolo, reggente del Comitato dopo l’improvvisa ed immatura scomparsa deluscente Dott. Massimino De Girolamo; è poi seguito un interessante dibattito al quale hanno preso parte anche il neo Assessore allo sport Gianluca Gaeta, il Delegato del CONI Prof.