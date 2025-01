Thesocialpost.it - Uragano Trump: “Con me inizia la nuova età dell’oro per l’America”. Tutti i decreti firmati il primo giorno

Quello disi preannuncia come una vera e propria “rivoluzione” rispetto all’amministrazione precedente, uno choc culturale che s’innesta su un’America divisa e ferita. Nel suo discorso d’insediamento, il nuovo Presidente degli Stati Uniti,ha proclamato che con lui “laetàdegli Usa“. Il 47° presidente ha descritto il momento dell’inizio del suo secondo mandato come ilpasso per unaera che cambierà il Paese. “Sono stato salvato da Dio per una ragione“, ha detto. “Per renderedi nuovo grande”. Il nuovo Presidente ha anche sferrato un durissimo attacco ai suoi avversari, dimostrando comedi oggi resti divisa e carica di tensioni.ha detto che il suo ritorno è legato alla necessità di combattere “l’élite estremista e corrotta” di Washington, con un chiaro riferimento alla precedente amministrazione Biden.