Sport.quotidiano.net - Una notte da Fortitudo. Douglas, brividi e ricordi

Leggi su Sport.quotidiano.net

72 PIACENZA 62 FLATS SERVICE: Fantinelli 9, Bolpin 14, Mian 10, Battistini, Freeman 13, Vencato 7, Panni 3, Aradori 12, Thomas, Cusin 4, Ferrucci Morandi ne. All. Caja. ASSIGECO PIACENZA: Bartoli 14, Filoni 9, Marks 8, D’Almeida 1, Serpilli 19, Gilmore 5, Suljanovic, Bonacini 6, Querci ne, Gajic ne, Fiorillo ne, Ciocca ne. All. Manzo. Arbitro: Ferretti, Pecorella, Barbieri. Note: parziali 21-13, 42-29, 58-47. Tiri da due:17/33; Piacenza 17/33. Tiri da tre: 8/32; 5/22. Tiri liberi: 14/17; 13/20. Rimbalzi: 45; 32. Ladi Caja centra la terza vittoria di fila, fa 7 su 7 in casa, battendo, senza affanni anche Piacenza. Quella di ieri del PalaDozza è stata però soprattutto la serata commemorativa di Ruben. La squadra entra in campo indossando per il riscaldamento una maglia speciale, con Caja e compagni che assistono dalla panchina al saluto allo scomparso campione.