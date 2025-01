Una giornata memorabile per gli Usa e per il resto del mondo

Leggi su Ildenaro.it

Oggi a Washington, con il giuramento di fedeltà alla Costituzione all’interno del Campidoglio a causa del grande freddo, Donald Trump riceverà la bacchetta per dirigere l’orchestra America. Sarà il modo per passare dalle parole ai fatti, cioè di iniziare a mettere in opera quanto ha promesso agli Americani di voler fare durante la campagna elettorale Per ora è possibile affermare che il primo mese del nuovo anno non sta deludendo le attese: durante la scorsa settimana, in Medioriente è diventata realtà la tregua raggiunta (?) e, almeno formalmente, è passata dallo stato verbale a quello di fatto. Salvo imprevisti, il Presidente Trump troverà uno tra i più gravi dei problemi che affliggono l’umanità avviato a soluzione o quasi. É nel ruolo di Primo Cittadino della più importante democrazia del pianeta che il neopresidente non avrà vita facile.