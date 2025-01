Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo strumento per l'Urologia: la donazione da oltre 5mila euro

Reggio Emilia, 20 gennaio 2025 – L’associazione Apro ets di Reggio Emilia ha donato alla Struttura semplice dipartimentale didell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti un modernissimo resettore bipolare Olympus. Lo, del valore di, dota il reparto dell’ospedale montano di un’attrezzatura estremamente all’avanguardia per eseguire interventi chirurgici di resezione e vaporizzazione endoscopica delle basse vie urinarie (vescica e prostata). “In particolare ilapparecchio a disposizione migliora ulteriormente l’accuratezza e l’efficacia negli interventi oncologici sulla vescica e ottimizza le performance nelle resezioni della prostata, riducendo al minimo i rischi di sanguinamento – spiega l’Ausl-Irccs di Reggio Emilia –. È inausilio indispensabile per aumentare la sicurezza nel trattamento di pazienti con aritmie cardiache portatori di pacemaker, permettendo così di estendere e completare la già vasta gamma di indicazioni per trattamenti endoscopici a bassa invasività eseguibili nell’ospedale, a vantaggio di tutti gli abitanti della provincia che potranno usufruirne”.