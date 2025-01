Lanazione.it - Un goal negli ultimi minuti di gioco beffa l’Acf

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Siamo al giro di boa. Per l’ultima giornata del girone di andata,Arezzo ospita il Genoa allo Stadio “Città d’Arezzo”. ACF AREZZO – GENOA ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco (Barsali 57’), Carcassi (Taddei 84’), Corazzi, Zito, Lorieri, Toomey (Prinzivalli 62’), Martino, Fortunati Razzolini A disposizione: Nardi, Lunghi, Barsali, Santini Margherita, Taddei, Prinzivalli, Perfetti, Santini Martina All. Ilaria Leoni Genoa: Forcinella, Lipman, Di Bari, Bettalli, Ferrato (Rigaglia 66’), Ferrara, Acuti, Giles, Bargi (Campora 82’), Giacobbo, Mele A disposizione: Marchetti, Macera, Abate, Errico, Rigaglia, Campora, Oliva, Parolo, Lucafo All. Fabio Fossati Marcatrici: Bargi (32’), Razzolini (41’), Ferrara (87’) Ammonite: Tuteri (44’), Fortunati (62’) Angoli: 6-6 Recupero: 1’-5’ PRIMO TEMPO 7’ L’Arezzo si fa vedere avanti con Razzolini.