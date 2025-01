Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i convocati per il Club Brugge, novità dalla rifinitura della vigilia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime oregiornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornateredazione dintus News 24.Table of Contents– 20 gennaio 2025– 19 gennaio 2025– 18 gennaio 2025– 17 gennaio 2025– 20 gennaio 2025per il, le scelte di Thiago Motta per la Champions League: torna Conceicao! La decisione su McKennie e YildizOre 14.30 –per il match di Champions League contro il: un ritorno per Thiago Motta.