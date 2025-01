Unlimitednews.it - Trump “Sta per iniziare una nuova era di prosperità americana”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A poche ore dal suo giuramento per l’avvio del suo nuovo mandato, il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha tenuto un comizio alla Capital One Arena di Washington per ringraziare i suoi sostenitori per il supporto offerto nel corso dell’intera campagna elettorale.è stato accolto da una folla in festa. Il magnate è sceso lungo la scalinata accanto ai fan, mentre Lee Greenwood eseguiva una versione dal vivo del brano “God Bless the Usa”, diventato una sorta di inno della campagna elettorale del tycoon: “Renderemo il nostro Paese più grande che mai e sono entusiasta di tornare alla guida dell’America – ha affermato-. Sta perunaera di, dignità e orgoglio per riprenderci da un sistema politico fallito e corrotto.