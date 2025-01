Lettera43.it - Trump, raffica di ordini esecutivi nel giorno del ritorno alla Casa Bianca: i provvedimenti principali

In vista del 20 gennaio 2025, Donaldaveva affermato che avrebbe firmato «decine di, quasi 100» neldell’insediamento: si tratta dicon cui il presidente Usa esercita il potere esecutivo senza passare dal Congresso (tranne che in qualche caso particolare). Emanterrà la promessa, apponendo la sua firma su una serie diriguardanti l’emergenza migranti, quella che ritiene essere ideologia gender, le trivellazioni e molto altro.Emergenza nazionale al confine col MessicoCome ha affermato nel discorso di insediamento, tra glifigura quello con cuidichiarerà l’emergenza nazionale al confine meridionale col Messico: in questo modo potrà accedere a fondi destinatidifesa e utilizzare militari per limitare i flussi irregolari.