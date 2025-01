Quotidiano.net - Trump insediamento: Borse europee congelate in attesa degli ordini esecutivi

Leggi su Quotidiano.net

È il giorno die lein Europa sembrano, dopo quattro settimane di guadagni consecutivi. Londra segna un leggero rialzo dello 0,10%, Parigi (+0,04%), Francoforte (+0,04%) e Madrid (+0,07%) sono appiattite e Milano cede lo 0,4%, mentre gli investitori si preparano a possibili annunci politici dopo l'del nuovo presidente in serata. Di fronte a "The Donald" sbiadiscono l'avvio del Forum dell'Fmi a Davos, la riunione dell'Ecofin a Bruxelles e il Martin Luther King Day che manterrà la Borsa di Wall Street chiusa. Il nuovo presidenteStati Uniti d'America ha promesso di firmare, nel suo primo giorno di attività, numerosie i temuti dazi lasciano i mercati col fiato sospeso. A Milano, in scia all'andamento del settore in Europa, salgono i bancari e in particolare i titoli coinvolti nel risiko nostrano.