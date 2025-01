Ilfattoquotidiano.it - Trump, il programma dell’incoronazione a Washington. Tra Big Tech, sovranisti, Village People e Meloni unica presenza di spicco dall’Ue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci siamo. Per la seconda volta gli Stati Uniti si preparano a incoronare Donald, pronto a insediarsi come 47° presidente. La cerimonia, che si preannuncia ricca di simbolismi e attese per le decisioni politiche immediate, si terrà al chiuso per l’ondata di freddo artico che ha investito, primo caso nella storia da quando, era il 1985, anche Ronald Reagan optò per una cerimonia al chiuso a causa del freddo. Così, a ospitare l’insediamento sarà il Campidoglio, e in particolare la Rotunda, già teatro di eventi storici, incluso il l’assalto del 6 gennaio 2021 per cui lo stessovenne incriminato.Fuori i sostenitori, freddo permettendo, dentro gli ospiti, da big-ai leader internazionali come Giorgia. Ilistituzionale è ampio e la giornata lunga. Alle 8.