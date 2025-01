Quotidiano.net - Trump 2025, doppio test per l’Unione europea: i rischi in politica estera e per la coesione interna

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 gennaio– L'Unionealla prova della maturità su unbanco: lae la. A mettere a (dura) prova la posizione dell'Ue sullo scenario globale è il ritorno di Donaldalla Casa Bianca chea di diventare un grimaldello per rinfocolare tensioni interne e alimentare nuovi. L'"America First", ripetuta come un mantra dal tycoon, secondo diversi analisti, rappresenta una minaccia per lae la stabilità dell'Ue, con la messa in discussione delle fondamenta del multilateralismo, il rafforzamento dei movimenti di destra nel Continente e l'acuirsi delle tensioni geopolitiche. A U.S. citizen living in France holds a placard during a proagainst US president-elect Donaldat Place de la Republique in central Paris on January 18,