Sport.quotidiano.net - Trasferta amara dei biancoverdi a Siena. La Baldaccio va ko in sette minuti e si avvicina alla zona playout

MAZZOLA2BRUNI0 MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Forconi, Iacoponi, Bonechi, Zanaj, Rocchetti, Geraci, Fiaschi, Borri. Panchina: Masiero, Turillazzi, Papini, Radice, Pasqui, Pasqualetti, Leonardi, Zeppi, Oitana. All. GhizzaniBRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Beretti, Mambrini, Bruschi, Cocci, Bonavita, Boriosi, Mercusi, Sbardella. Panchina: Selmani, Cappetti, Giorni, Giovagnini, Perfetti, Galletti, Ceppodomo, Tanci, Meloni. All. Bruni (Palazzi squalificato) Arbitro: Fantoni di Valdarno (Aldi-Gioia). Reti: 13’ Borri, 20’ Gucci.– LaBruni torna dacon un ko. In casa del Mazzola infatti la formazione di Palazzi cede a causa di un primo tempo ben condotto dal padroni di casa che dopo 20avevano già raggiunto il doppio vantaggio.