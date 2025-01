Ilgiorno.it - Transennato il vecchio ospedale. Lavori per evitare ulteriori crolli

Sarà demolito per intero, quando il complesso avrà un acquirente, ma nel frattempo Asst Brianza metterà in sicurezza ila Vimercate. La parte più datata, accanto al Municipio, dalla quale sabato pomeriggio si sono staccati grossi calcinacci dal cornicione e si sono schiantati a terra in via Cesare Battisti. Dopo l’incidente, la strada a senso unico che porta al Comune è stata transennata e chiusa a macchine e pedoni. Stamattina, saranno i tecnici dell’Azienda ospedaliera a decidere come intervenire, l’ipotesi è l’eliminazione di parte del tetto e la posa di una rete di contenimento. Un primo intervento sulla copertura era stato fatto un mesetto fa, su segnalazione degli ambulanti, che proprio lì sotto ogni venerdì allestiscono le bancarelle del mercato settimanale. E nonostante il bene non sia vincolato, verrà sentita anche la Sovrintendenza.