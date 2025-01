Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 19 gennaio 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento stasera – domenica 19– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 24, 25 e 26 in.Ozan, dopo essere stato aggredito, fa unachiamata alla madre per chiederle aiuto, ma il cellulare si spegne e Guzide, insieme a Nazan, si mettono alla ricerca del figlio.Tarik offre del denaro a Ozan per compensare la perdita del presunto furto, e lui corre a saldare la rata mensile del debito contratto con il gioielliere Cemil.Guzide si affida a Nazan per aiutare suo fratello a riportare la figlia Deniz a casa, mentre Umit si è temporaneamente trasferito da lei.