Secoloditalia.it - Torna il “Premio Cambiare” contro razzismo ed esclusione: come candidarsi e dove farlo

Leggi su Secoloditalia.it

il, il riconoscimento ideato dall’Associazione Dire FareAPS e promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, che celebra l’inclusione, la sostenibilità e l’innovazione sociale e culturale. Quest’anno ilsi inserisce nella XXI Settimana di Azioneil, promossa dall’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), ed è realizzato con il patrocinio di Rai Per la Sostenibilità ESG e Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con VAIA, la Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, Fuori Contesto, M.A.S.C. e Smile Vision.Ilnasce con l’intento di celebrare persone e progetti che si sono distinti per il loro contributo significativo nei settori culturale, sociale e ambientale in linea con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.