Thesocialpost.it - Torna a casa e muore sotto la doccia per un malore improvviso: trovato dalla madre

Leggi su Thesocialpost.it

Un dramma si è consumato a Martinengo, comune in provincia di Bergamo, dove Florian Lifi, 37 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, Florian era appena rientrato adopo una giornata di lavoro e si trovavalaquando è stato colpito da unche non gli ha lasciato scampo.Leggi anche: Subacqueodopo undurante un’immersione a CalafuriaLa scoperta dellaAd accorgersi della tragedia è stata la, insospettitalunga permanenza del figlio in bagno. Dopo averlo chiamato ripetutamente senza ricevere risposta, ha deciso di entrare, trovandolo a terra privo di vita. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi medici, giunti nell’abitazione di via Gramsci, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.