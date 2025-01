Game-experience.it - TikTok, Trump rimuove il ban negli USA dopo appena 24 ore

Leggi su Game-experience.it

In un colpo di scena politico, Donaldha deciso di posticipare l’entrata in vigore del ban diStati Uniti24 ore dalla chiusura, permettendo alla popolare piattaforma social di continuare a operare nel paese. La misura era stata introdotta per motivi di sicurezza nazionale, con l’accusa chefosse utilizzato come strumento di spionaggio dalla Cina, raccogliendo dati sensibili degli utenti americani., tuttavia, ha emesso un ordine esecutivo per rinviare il divieto, aprendo la strada a negoziati trae le autorità americane.ha confermato chel’improvviso ban il servizio sta per essere ripristinato grazie alla collaborazione con i suoi fornitori.In un messaggio pubblicato sui social, l’azienda ha voluto ringraziare Donaldper aver chiarito che non ci saranno sanzioni contro i provider che continueranno a supportare l’app, permettendo a oltre 170 milioni di utenti americani e 7 milioni di piccole imprese di utilizzare la piattaforma.