Zon.it - Tifosi granata al Tar contro il divieto sui biglietti di Pisa-Salernitana

Leggi su Zon.it

dellasi oppongono alla decisione del Prefetto di, Maria Rosa D’Alessandro, che ha vietato la vendita deiper la partitaai residenti della provincia di Salerno. Il ricorso, presentato con urgenza al Tar, punta a sospendere il provvedimento che consente l’acquisto dei tagliandi solo in altre regioni d’Italia e unicamente attraverso ricevitorie fisiche, escludendo i canali online.La misura è stata adottata in seguito a un episodio verificatosi durante la partita a Frosinone, dove un tifoso, già destinatario di un DASPO, ha lanciato un petardo che ha ferito lievemente alcuni operatori del pronto soccorso. Nonostante l’autore del gesto sia già stato sanzionato, i supporter contestano il, ritenendolo una punizione collettiva ingiustificata che penalizza l’intera tifoseria per l’azione di un singolo.