The Sun | Garnacho vicinissimo al Napoli la chiamata di Conte ha cambiato tutto

Il quotidiano inglese svela il retroscena: l'argentino ha parlato direttamente con l'allenatore. Manna a Manchester per chiudere. Il Napoli è a un passo da Alejandro Garnacho. Secondo quanto rivelato da The Sun, il giovane talento del Manchester United avrebbe già dato il via libera al trasferimento, con un contatto telefonico diretto con Antonio Conte. Giovanni Manna è pronto a volare in Inghilterra oggi per chiudere l'operazione. Il club azzurro ha messo sul piatto 50 milioni di euro per il dopo Kvaratskhelia (ceduto al PSG per 70 milioni), mentre i Red Devils ne chiedono 59. Una distanza che potrebbe essere colmata nelle prossime ore. Il quotidiano inglese rivela anche che il Manchester United sarebbe propenso alla cessione: Garnacho, cresciuto nel settore giovanile, garantirebbe una plusvalenza totale utile per il Fair Play Finanziario.